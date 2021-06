French Days : pack de 2 ampoules Philips Hue White à prix cassé sur Amazon

Les ampoules connectées Philips Hue sont désormais adoptées par des millions d'utilisateurs autour du monde. Ces accessoires se révèlent très pratiques pour contrôler facilement l'éclairage de sa maison mais également pour adapter la luminosité offerte par les ampoules.

Depuis l'application mobile Philips Hue ou par l'application domotique offerte par le fabriquant de votre téléphone, comme Google Home, Amazon Alexa ou encore Apple HomeKit, vous pouvez choisir entre une lumière blanche, crue pour le matin afin de vous réveiller efficacement puis doucement passer vers une lumière plus tamisée idéale une fois le soleil en train de se coucher. Il faudra pour cela un pont de connexion vendu en option mais les ampoules fonctionnent également en Bluetooth, connectées en permanence à votre smartphone lorsque vous êtes à proximité.

Philips Hue vous permet également de créer des scénarios en fonction de l'heure de la journée et du jour de la semaine. En bref, vous n'avez même plus à appuyer sur un interrupteur, le logiciel se charge d'allumer la lumière et de l'éteindre en fonction de vos habitudes. C'est presque magique et terriblement agréable de voir sa maison s'illuminer automatiquement une fois la lumière du soleil disparue.