French Days : le pack Microsoft Surface Pro 7 est à prix cassé sur Amazon

La Microsoft Surface Pro 7 est la toute dernière tablette du constructeur américain. Comme à son habitude le produit un format hybride, qui mêle harmonieusement tous les avantages d'un ordinateur et d'une tablette tactile. Il possède des dimensions compactes, idéales pour être glissé dans un sac lors de vos déplacements, avec un large écran tactile de 12,3 pouces qui vous permet d'afficher l'ensemble de vos applications.

A l'intérieur, point de système adapté au tactile. Microsoft a tout simplement intégré Windows 10, le même système d'exploitation qui n'a aucun secret pour vous à la fois à la maison ou au bureau. Vous pouvez y installer les mêmes applications, les mêmes services et continuer vos tâches tout au long de la journée. La Surface Pro 7 est également capable de faire tourner des jeux ou des applications lourdes comme des logiciels de montage vidéo ou de dessin.

La Surface Pro 7 intègre d'ailleurs un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD afin d'obtenir les meilleures performances dignes d'un ordinateur portable traditionnel avec une autonomie d'une journée complète. Pour la connectique, Microsoft n'a pas oublié, en plus du port propriétaire pour la recharge, un port USB-A et un autre USB-C afin d'y connecter des supports de stockage externe ou encore un appareil photo.