Blender 2.8 : la formation complète pour tous à moins de 10€

Apprendre pas à pas la modélisation 3D

Une formation complète à moins de 10€

Parmi son important catalogue de formations en ligne, Udemy propose la formation Blender 2.8. Il s'agit d'un logiciel open source de modélisation et d'animation 3D massivement utilisé chez les professionnels, comme chez les étudiants et les passionnés.La maîtrise de ce type de logiciel complexe nécessite une approche tout d'abord théorique et ensuite de la pratique, sans quoi, vous risqueriez bien de vous décourager assez rapidement. C'est ce que propose Udemy avec cette formation dédiée au logiciel Blender 2.8. Une formation pas-à-pas qui vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser le logiciel.En ce moment, notez que la formation est disponible sur la plateforme de formation en ligne à seulement 9,99€. C'est donc le parfait moment pour profiter de cette offre limitée dans le temps !Cette formation Blender 2.8 s'adresse aux débutants comme aux utilisateurs plus expérimentés qui souhaiteraient consolidés leurs acquis sur le logiciel. Notez qu'il est tout de même nécessaire d'avoir des connaissances de base en informatique pour pouvoir profiter pleinement de la formation.Dispensée par Julien Deville, graphiste 3D professionnel et formateur certifié, cette formation se découpe en 15 chapitres sous forme de vidéos présentant pas à pas la solution Blender 2.8. Ainsi, pas moins de 33 heures de vidéo entièrement à la demande vous accompagnent tout au long de la formation en ligne. Des bases du logiciel aux savoirs les plus pointus, cette formation Blender 2.8 par Udemy vous permettra de devenir un expert de la modélisation 3D.