🔥 Udemy : la formation complète Blender 2.8 à prix cassé

Blender 2.8 : du théorique à la pratique

est un logiciel de modélisation très pratique qui permet en particulier de travailler la 3D. Il a en plus la bonne idée d'être gratuit et en opensource.propose cette formation complète aux débutants comme aux initiés qui connaissent la version précédente ou qui veulent améliorer leur utilisation de Blender 2.8. Les 15 séquences du pack s'enchaînent de manières progressive et logique, pour permettre à chacun d'apprendre à son rythme.La formation vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur le mode objet, vous enseignera comment créer des matériaux réalistes et vous parlera des techniques de sculpture numérique ou encore de compositing. Après avoir étudié les 105 sessions que contient le cours, le fonctionnement, les techniques de Blender 2.8 ainsi que le vocabulaire indispensable à son utilisation n'auront plus de secret pour vous.Pour consolider les apprentissages, des exercices sont régulièrement proposés. L'étudiant a en plus accès à des fichiers sources qui lui permettent de mettre en pratique ses nouvelles connaissances. Vous pourrez également suivre dans son intégralité le projet de création d'un robot et bénéficier, grâce à cela, d'une expérience unique et réellement enrichissante.Ce cours a été créé et préparé par le formateur Udemy. Designer et grand utilisateur de Blender, cela fait maintenant 7 ans qu'il s'est tourné vers l'enseignement pour partager sa connaissance et son enthousiasme pour le logiciel. Ce jeune entrepreneur apprécie transmettre son savoir aux entreprises locales mais aime également proposer des cours plus personnalisés pour des professionnels du design ou des artistes.Si, pour vos loisirs ou pour votre carrière vous avez besoin de maîtriser parfaitement Blender2.8, ne ratez pas cette offre exceptionnelle proposée par Udemy à l'occasion de la rentrée.