🔥 Bons plans Udemy : tout le catalogue de formations à 9,99€ !

Formation Complète Développeur Web

Hacking Éthique, le Cours Complet

Le Deep Learning de A à Z

Apprenez le dessin et les effets visuels pour laisser libre court à vos idées les plus créatives

Apprendre le dessin, le cours complet

Formation complète After Effects CC en 24h

Grâce au numérique, il est aujourd'hui facile de se former à quasiment tous les sujets possibles et inimaginables sans quitter le confort de son domicile. Udemy souhaite rendre encore plus accessibles les formations qu'elle propose. Retrouvez tous les détails sur les formations. On commence par la première formation, dédiée au développement web. Elle est assurée par le bien-nommé développeur en free-lance après un diplôme en ingénierie informatique. Le cours est très didactique et s'adresse au plus large public.La vidéo de 38 heures donne un aperçu du fonctionnement technique d'un site web, avant d'en comprendre le fonctionnement et les objectifs du développement. La suite de l'enseignement donne un panorama des différents langages de programmation utilisés et des exercices pratiques pour commencer ses premiers projets. HTML, Javascript, JQuery ou encore PHP sont au programme de la formation.Chaque chapitre est divisé en plusieurs parties afin de maîtriser les différents points abordés avant de passer à la suite et vous pouvez à tout moment faire une pause afin de revoir l'une des notions abordées.Le deuxième cours est baptisé. Malgré ce titre sensationnel, vous y apprendrez non pas à pirater l'ordinateur de l'un de vos proches mais à comprendre quelles failles utilisent les hackers pour accéder à une machine ou à vos données personnelles.La formation est assurée par, consultant en sécurité informatique et fondateur du site Le Blog du Hacker qui a pour mission d'informer les internautes sur les questions de sécurité informatique.Le cours va vous permettre d'apprendre le scan d'un réseau internet, et de le protéger au mieux pour éviter les intrusions. Il aborde également le "phishing", ou encore les bons réflexes à aborder pour éviter tout piratage ou vol de données personnelles sur les réseaux sociaux. La formation développe également les différentes failles logiciels susceptibles de permettre un piratage pour bien sécuriser votre parc informatique ou celui de votre entreprise.Leest également un sujet abordé par l'une des formations proposées en promotion par Udemy ces prochains jours. Ce cours aborde l'un des sujets de prédilection les plus importants pour les années à venir : l'intelligence artificielle.Avec cette formation, vous apprendrez grâce à des outils open-source développés par Google et NVIDIA à développer et utiliser des logiciels qui permettent de regrouper, de trier et d'analyser de grands flux de données. Ces solutions sont très utiles pour prédire des comportements ou déterminer une tendance à partir de multiples critères. L'analyse d'images ou encore l'élaboration de systèmes de recommandation sont aussi au programme.La formation est assurée parqui officient en entreprise pour créer des logiciels d'analyse de données et qui vous partagent leurs connaissances et leur expérience dans le domaine.Passons à des secteurs plus créatifs avec ce cours spécialisé dans l'apprentissage du dessin. Vous êtes peut-être un créatif dans l'âme mais il vous manque les bases techniques pour parfaire vos projets et exprimer vos idées sur le papier.C'est tout l'intérêt de ce cours dispensé par, illustrateur et storyboarder avec plus de 15 années d'expérience et formateur reconnu dans la discipline depuis plus de 10 ans.Les différents modules de formation vont vous enseigner les différentes règles pour coucher sur le papier vos créations dans un style BD, manga ou comic-book. Du croquis en passant par les détails du corps, des yeux ou encore les ombrages, le cours vous permet d'apprendre à représenter un personnage, à composer une case ou un dessin et la colorisation, mais également à adapter vos dessins au numérique pour compléter vos connaissances techniques.Enfin Udemy complète son offre avec la formationdispensée par, directeur de production et spécialiste des effets visuels pour le cinéma et les contenus web.Vous l'aurez compris, l'intérêt de ce cours en ligne est de vous proposer une découverte dans le logiciel d'Adobe, massivement utilisé pour créer des effets spéciaux visuels par ordinateur. Cette vidéo de 25 heures entre dans le vif du sujet et vous donne un aperçu des puissantes fonctionnalités permises par le logiciel pour truquer vos images, ajouter des effets en 3D ou encore stabiliser un plan numériquement en quelques clics. Vous pourrez également apprendre à incruster une image sur un fond vert, un trucage basique et néanmoins indispensable pour de nombreuses productions. Les cours théoriques sont ensuite complétés par des travaux pratiques, avec des ateliers vous permettant de commencer à mettre les mains sur le logiciel tout au long de la formation. Avec cet ensemble de formations à la fois techniques et créatives, vous avez désormais un éventail de possibilités qui s'offrent à vous pour maîtriser votre environnement informatique et exploiter pleinement vos compétences, sans vous ruiner !