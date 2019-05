🔥 Bon plan formation : devenez expert de la Suite Creative Adobe

Les logiciels incontournables pour développer votre créativité

Les 4 formations pour passer pro dans l'usage de la suite Adobe

Il est absolument impossible aujourd'hui de passer à côté des logiciels. Les différents programmes qui composent, la suite mise à disposition par l'éditeur, sont les outils les plus utilisés au monde par les designers, photographes, illustrateurs ou encore maquettistes.Ces logiciels, très complets, sont également complexes au premier abord. Udemy vous propose aujourd'hui de débuter votre formation grâce à cette série de cours en ligne qui vous offre un panorama complet, que vous soyez débutant ou confirmé.On commence avec le logiciel le plus connu de tous, le célèbrequi permet la retouche photo mais également de composer des images grâce à une série d'outils plus puissants les uns que les autres.Le cours complet est assuré par, illustrateur et créateur de Headbang Design, studio spécialisé dans la création d'affiches, t-shirts et visuels d'albums rock. La formation dure environ 12H et permet d'aborder toutes les options offertes par Photoshop.Le deuxième cours concerne, le logiciel de dessin vectoriel permettant de créer des logos ou des dessins grâce à une palette d'outils très performante.La formation est ici dispensée par, designer graphique possédant une expérience de plus de 10 ans dans le domaine après un cursus aux Beaux Arts de Reims. Il vous offre un tour d'horizon complet des possibilités offertes par Illustrator, de la création d'un document simple à la réalisation de vos idées les plus abouties.Un autre cours est consacré à. Le logiciel est moins connu que les deux précédents mais il est ô combien indispensable aux personnes chargées de la conception d'affiches ou de documents écrits. Il permet l'assemblage d'éléments graphiques et la mise en forme de texte pour l'édition ou la presse écrite.C'estqui vous apprendra ici encore à utiliser tous les réglages à votre disposition et à sublimer vos créations dans ce cours d'environ 8 heures parsemé d'exercices pratiques pour mettre vos nouvelles compétences en pratique.Dernière formation et non des moindres proposées par Udemy :. Le logiciel permet de réaliser des effets visuels et de truquer vos courts-métrages comme vos publicités pour un résultat visuellement époustouflant.Le cours est assuré par, réalisateur, monteur et concepteur d'effets spéciaux et producteur chez White Hole Films depuis 2012 qui a également travaillé pour le milieu de la mode et de l'audiovisueLVous y apprendrez les bases du trucage vidéo, ainsi qu'à réaliser quelques effets de plus en plus complexes au fil de la formation.Faites désormais votre choix parmi ces différents cours en ligne aussi accessibles qu'abordable et augmentez votre potentiel créatif pour réaliser tous vos projets !