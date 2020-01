Soldes 2ème démarque Fnac: la console PS4 Slim 1 To à seulement 270€ au lieu de 349,99€ !

23% de remise sur l'achat de la PS4 Slim à la Fnac

Une box cadeaux Gaming offerte

1 T-Shirt Assassin's Creed Odyssey

1 figurine Funko Pop Crash Bandicoot

1 mug Dragon Ball

1 carnet Legend Of Zelda : Breath Of The Wild

1 sac goûter Pokémon

Rendez-vous donc sur le site de la Fnac pour bénéficier de 23% de remise sur l'achat de la PS4 Slim.Alors que son prix de vente conseillé est de 349,99 euros, la console du géant japonais est affichée à 270 euros pour les soldes. Ce modèle 30% plus fin et 16% plus léger que la PS4 d'origine dispose d'un espace de stockage de 1 To.Pour information, sachez que les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en magasin Fnac.Pour l'achat de la console PS4 Slim, vous pouvez profiter d'une box cadeaux Gaming offerte de la part de la Fnac (d'une valeur de 39,99 euros) si vous ajoutez les 2 articles au panier.Disponible en trois tailles au choix (S, M et L), la box cadeaux Gaming contient :