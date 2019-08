🔥 Bon plan Fnac : 1 jeu Switch acheté = 3 mois Nintendo Switch Online offerts

Une offre connectée

Pour des parties endiablées

C'est donc la Fnac qui s'occupe de cette promotion assez sympathique. Pour en bénéficier, vous devrez obligatoirement vous procurer un jeu de la liste qui va suivre et ajouter également lesà votre panier. Pensez bien à placer les deux articles dans un même panier car l'offre ne fonctionnera pas si vous oubliez de sélectionner la carte d'abonnement. Un code vous sera fourni immédiatement une fois votre commande réalisée et le jeu pourra être livré gratuitement à votre domicile ou bien retirer dans le magasin Fnac de votre choix.Rappelons que leest un service obligatoire pour jouer aux modes multijoueur en ligne des titres de la console du constructeur japonais. D'autres avantages seront à votre portée une fois l'abonnement en poche puisqu'un catalogue de jeux NES classiques vous sera ouvert. Vous aurez seulement à télécharger le logiciel sur l'eShop. Des titres sont ajoutés tous les mois. Vous pourrez également envoyer vos sauvegardes dans le cloud et chatter vocalement avec vos amis via l'application. Enfin, des remises exclusives sont proposées sur la boutique en ligne de la marque.Trois jeux emblématiques de la console sont éligibles à cette offre. Dans un premier temps, nous avons le légendaire. Ensuite, nous retrouvonset l'excellent. Ce dernier est disponible à 59,99€ alors que les deux premiers sont à 49,99€. Avec ce bon plan, vous pourrez donc lancer des parties en ligne sur ces titres. Notez qu'une fois les trois mois d'abonnement au Online expirés, le tarif annuel ne s'élève qu'à 19,99€ pour un utilisateur ou 34,99€ pour un forfait familial applicable à 8 comptes.Pour conclure, cette offre est excellente puisque sans le, vous ne pourrez pas pleinement profiter des jeux listés ci-dessus. Si vous êtes un heureux possesseur de la Switch , nous vous conseillons vivement de vous emparer de ce bon plan. Si vous avez déjà un abonnement en cours, les trois mois viendront se cumuler sans le moindre soucis (dans la limite d'un total maximal cumulé de 3 ans).