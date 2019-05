🔥 Astuce Fnac : Nintendo Switch + film protecteur + guide des jeux à 261€

La fidélité, ça paye

Qui dit mieux ?

Vous l'aurez sans doute compris, l'astuce qui va suivre est valable uniquement du côté de la Fnac . Autre élément essentiel à prendre en compte,pour en profiter. Les 30 premiers jours sont offerts puis elle vous coûtera seulement 49€ par an si vous décidez de la garder à la suite de la période d'essai. Maintenant, entrons dans le cœur de ce bon plan.La Fnac effectue donc une remise de 15€ (crédités sur votre compte fidélité) tous les 100€ d'achat en ligne sur une large gamme de produits. Ce cadeau s'effectue sur la totalité de votre panier alors ajoutez tous les articles que vous désirez acheter avant de l'appliquer. Par exemple, la Nintendo Switch est vendue à 299,99€ donc vous aurez une remise de 30€. Cependant, il y a une manipulation très simple à réaliser pour économiser encore plus.En plus de la console, vous pouvez par exemple ajouter uneà 6,99€. Ainsi, vous dépasserez le palier des 300€ et vous économiserez 15€ supplémentaires. En faisant le total, vous pouvez donc bénéficier d'une Nintendo Switch avec sa protection d'écran et unoffert (à ajouter dans votre panier tout de même) pour environ 261€.Cette astuce fonctionne aussi avec d'autres articles comme cette cuillère à café . Alors oui, ça peut faire sourire mais elle vous permettra de dépasser le cap des 300€ avec votre Nintendo Switch et donc de pouvoir l'acheter pour environ 256€. C'est le tarif le moins cher que vous pourrez obtenir.N'oubliez surtout pas d'ajouter chaque article à votre panier avant de passer commande. Enfin, vous pouvez aussi opter pour un abonnement Nintendo Switch Online de douze mois avec la console pour arriver à un prix de 274,98€.