Pas besoin d'attendre Black Friday : Nintendo Switch et étui offert à 245,70€ au lieu de 273€

La Switch n'attend pas le Black Friday !

Une console pour toute la famille

Nous sommes allés chez eBay pour dénicher cette bonne affaire. En achetant la console immédiatement, vous éviterez le rush du Black Friday qui débutera le 25 novembre. C'est aussi un bon moyen pour prendre de l'avance en vue des fêtes de fin d'année. Pour l'obtenir au prix que nous avons annoncé précédemment, vous allez devoir utiliser ce code au moment de valider votre achat : PTECHOCT19. Sachez aussi que la livraison sera assurée gratuitement à votre domicile. Cependant, vous allez devoir patienter entre deux et trois semaines. Enfin, le site spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition une extension de garantie de 2 ans contre 48,80€ supplémentaires.Dans ce pack, vous trouverez dans un premier temps une console Nintendo Switch avec ses Joy-Con colorés. La belle boîte contient la station pour brancher la machine sur un téléviseur, un câble HDMI, un adaptateur secteur et des dragonnes afin de ne pas laisser échapper les manettes. Si vous pourrez jouer confortablement assis au fond de votre canapé, la Switch est aussi parfaite pour le jeu en extérieur grâce à son aspect portable. Presque tout le catalogue de la console peut être apprécié via ce mode nomade.En plus de cette formidable machine, le pack comprend également un étui de transport. Cet accessoire essentiel vous permettra de transporter votre Switch n'importe où en toute sécurité. Si vous voulez aussi obtenir des jeux, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleurs titres actuellement disponibles sur la console de Nintendo. Sinon, des démos et autres free-to-play sont téléchargeables gratuitement sur l'eShop (boutique accessible depuis le menu de la Switch).Depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch a fait ses preuves. Grâce à son aspect hybride (console de salon / portable) et à son catalogue généreux en exclusivités ou autres productions d'éditeurs tiers, la machine est devenue incontournable. N'hésitez pas une seule seconde car la Switch convient aussi bien aux joueurs confirmés qu'aux utilisateurs occasionnels.