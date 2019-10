Notre sélection d'accessoires pour Nintendo Switch à petit prix

Kit d'accessoires iAmer pour Nintendo Switch à 14,99€

Console hybride par excellence, les propriétaires d'une Nintendo Switch ont tendance à l'emporter partout et tout le temps. La sacoche de transport rigide iAmer permet de la trimballer partout avec soi, mais aussi d'emporter jusqu'à 10 cartouches de jeux, le chargeur et une manette.Le kit d'accessoires, actuellement disponible sur Amazon pour 14,99 euros, contient : 1x housse pour Nintendo Switch ; 1x protection transparente anti rayure ; 3x protections d'écran antichoc ; 1x paire de housse en silicone pour Joy-Con ; 2x paire de grip pour joystick ; 2x boîtiers pour cartouche de jeu (8 cartouches) et 3x chiffon de nettoyage d'écran. De quoi garder sa Switch en bon état pour de longues années.Si vous vous êtes laissés tenter plus récemment par la Nintendo Switch Lite , la petite sœur de la Switch, innoAura propose un kit d'accessoires dédié à la nouvelle console. Doté d'une coque rigide et de deux cordons de fixation pour empêcher la console de tomber, le kit d'accessoires permet d'emporter 8 cartouches partout avec soi.Le kit embarque également avec lui un protecteur d'écran de 0,3 mm d'épaisseur qui permet une sensibilité totale avec l'écran tactique. Deux chiffons et des capuchons à installer sur les Joy-Cons sont également fournis, histoire de ne pas abîmer ses joysticks. Petit plus : innoAura offre 30 jours de remboursement ou de remplacement gratuit si le produit ne convient pas.Malgré toutes ses qualités, la Nintendo Switch souffre d'un énorme défaut : le manque de place. Les 32 Go d'espace fournit avec la console sont rapidement comblés et il apparaît nécessaire de s'équiper d'une carte MicroSD comptable.En ce moment, SanDisk propose sa carte MicroSD Extreme 64 Go avec adaptateur SD pour 15,56 euros sur Amazon. Compatible avec la console, SanDisk garantie la console à vie. Elle est par ailleurs homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. La MicroSD Sandisk Extreme est également utilisable pour les smartphones Android, les caméras ou les drones.Avec son offre Switch Online , Nintendo nous a fait plaisir en mettant à disposition des joueurs un catalogue de jeux rétro tirés de la NES et de la SNES. Mais pour se rappeler ses souvenirs d'enfance, une manette à l'ancienne a quand même plus de cachet que les Joy-Cons.La marque française 8bitdo, qui développe ses propres manettes, propose un adaptateur Bluetooth et sans fil à 13,59 euros sur Amazon. Il permet de connecter à sa Nintendo Switch une manette de PlayStation 4, ou encore de Xbox One !