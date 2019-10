Samsung Galaxy S9 SM-G960U 64 Go en promotion chez Ebay

Le Galaxy S9 à un prix abordable

Un smartphone bien équipé

Direction Ebay donc, pour ce nouveau Bon Plan dégoté par la fidèle Team Clubic. Le smartphone affiche un prix bien en dessous de ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché, puisqu'il est accessible à seulement 354,99€. En commandant sur la plateforme américaine, la livraison vous est totalement offerte. Ne tardez pas à profiter de cette offre très intéressante, car le nombre d'exemplaires en stock est assez réduit. Sorti en 2018, le S9 de Samsung reste un excellent smartphone.Proposé dans sa version à 64 Go d'espace de stockage, vous aurez de quoi installer un très grand nombre d'applications et pourrez conserver quantité de photos et vidéos. Si ce n'est toutefois pas suffisant, il est possible d'ajouter une carte MicroSD.Le Samsung Galaxy S9 arbore un bel écran AMOLED de 5,8 pouces qui offre une définition de 2960 x 1440 pixels pour une densité de 570 ppi. En embarquant un processeur Snapdragon 845 Octa Core, 4 Go de mémoire vive et l'Adreno 630 comme GPU, le S9 a tout ce qu'il faut dans le ventre pour assurer en termes de réactivité et de stabilité. Il tourne sous le très bon système d'exploitation Android 8 (Oreo).Le smartphone de chez Samsung est également doté d'une autonomie convaincante grâce à sa batterie d'une capacité de 3000 mAh. Au rayon photo aussi, le S9 fait du bon boulot. Il est équipé d'un capteur arrière de 12 mégapixels qui dispose d'un HDR ainsi que d'un objectif avant de 8 mégapixels qui prendra des selfies satisfaisants. Vous pourrez également enregistrer des vidéos en 4K.Profitez vite de cette occasion d'acheter le Galaxy S9 à petit prix sur Ebay.https://www.clubic.com/guide-achat/article-869521-1-comparatif-2019-smartphone-choisir-500.html