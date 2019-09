🔥 Apple iPhone 11 à seulement 729,99€ au lieu de 809€ !

Le petit dernier d'Apple en promo chez eBay

Souriez, l'iPhone 11 est arrivé

Cette fois, nous nous rendons chez eBay pour cette bonne affaire. Dans un premier temps, pensez à noter le code qui va suivre dans un petit calepin (ou copier-coller c'est bien aussi). Vous allez devoir l'utiliser au moment de valider votre achat afin d'activer la promotion que nous mettons en avant dans cet article. Le voici : PSMARTFR10. La livraison est gratuite mais vous devrez patienter entre 2 et 8 semaines avant de recevoir le produit à votre domicile. Le remboursement sous 14 jours est de la partie si jamais le smartphone ne vous convient pas (les frais de retour sont à la charge de l'acheteur). Passons à la suite.Même si vous les connaissez peut-être déjà, nous allons faire un nouveau tour des caractéristiques techniques du mobile signé Apple. Ainsi, cet iPhone 11 possède un écran Liquid Retina HD avec une diagonale de 6,1 pouces. Sa résolution atteint 1792 x 828 pixels. Le revêtement résiste aussi aux traces de doigts. À l'intérieur, un processeur A13 Bionic répond présent, épaulé par 64 Go de mémoire interne. Tous les jeux tourneront avec une fluidité exemplaire grâce à cette configuration extrêmement solide. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas !Les clichés que vous capturerez seront absolument somptueux. En effet, un double appareil photo 12 mégapixels (ultra grand-angle) + 12 mégapixels (grand-angle) a été positionné à l'arrière du smartphone. Vos vidéos pourront même être enregistrées en 4K. Le module frontal de 12 mégapixels également vous servira à prendre des selfies et à réaliser des appels vidéo. Autre point positif, l'iPhone 11est résistant aux éclaboussures, à l'eau ainsi qu'à la poussière. Il peut être immergé jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes sans se noyer. Enfin, la batterie tiendra jusqu'à 65 heures en lecture audio et elle est aussi compatible avec la recharge rapide. Elle pourra donc récupérer 50% de charge en à peine 30 minutes.L'iPhone 11 est le mobile le plus récent d'Apple. Il est donc forcément très sérieux dans tous les domaines. Sa puissance est ébouriffante, les photos qu'il peut réaliser impressionnent et il embarque de nombreuses fonctionnalités très pratiques (Siri, Apple Pay, Face ID...). Si votre budget vous le permet, laissez-vous tenter par cet excellent smartphone.