Soldes 2021 : -40% sur ce pack de démarrage Philips Hue + Google Nest Hub chez Darty

Le premier produit et pas des moindres présents dans ce pack préparé avec soin par Darty est le Google Nest Hub, une enceinte connectée munie d'un large écran tactile de 7 pouces. La présence de cet écran vous apporte davantage d'informations qu'une enceinte audio classique comme les prévisions météo affichées clairement, votre titre en cours de lecture ou encore un résumé des dernières actualités.

Le Google Nest Hub profite également de son écran pour vous apporter plusieurs services, à commencer par YouTube. En effet vous pouvez désormais consulter l'intégralité des vidéos présentes sur la plateforme de streaming. Vous pouvez ainsi suivre un tuto depuis votre canapé ou réaliser une recette de cuisine simplement en plaçant votre Google Nest Hub dans votre cuisine.

En plus de votre enceinte, vous retrouverez dans le pack deux ampoules connectées Philips Hue. Ces accessoires vous permettent de remplacer vos vénérables ampoules pour apporter plus de confort et de simplicité à votre maison. Vous n'avez qu'à demander à votre Google Nest Hub d'éteindre la lumière derrière vous quand vous quittez la maison ou de baisser l'intensité lors d'une soirée TV.