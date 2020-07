Grâce aux soldes d'été, offrez-vous enfin l'Apple Watch série 3 pour moins de 200€

L'Apple Watch est également votre baladeur au poignet et peut lire de la musique depuis Apple Music, le service de streaming de la Pomme. 60 millions de titres sont accessibles et vous pouvez enregistrer toutes vos playlists sur l'espace de stockage et commencer votre séance de sport avec des morceaux motivants et réactualisés régulièrement. Vous pouvez également ajouter des titres manuellement depuis votre collection grâce à l'application iPhone dédiée.