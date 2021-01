Meilleur prix chez Cdiscount pour ce PC gaming HP Pavilion 🔥

C'est une fois encore Cdiscount qui nous régale avec ce produit dont les stocks risquent de diminuer rapidement. Évoquons donc succinctement les modalités avec la livraison à domicile gratuite et l'opportunité de régler le montant demandé en quatre fois (soit 179,18€ par échéance). Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) auront accès à quelques avantages. La garantie est valable pendant deux ans.

L'ordinateur portable HP que nous avons sous les yeux est doté d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Pour le reste, un processeur AMD Ryzen 5 3550H à 2,1 GHz est de la partie avec une carte graphique Nvidia Geforce GTX 1650 / AMD Radeon Vega 8, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits.

Autant dire tout de suite que vous pourrez tester l'ensemble des dernières nouveautés du côté des jeux vidéo grâce à cette machine. Elle est également douée pour le multitâche et pour faire tourner n'importe quel logiciel.