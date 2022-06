Le Samsung Galaxy S20 FE est à moins de 500€ en ce moment !

Passons à présent aux spécificités techniques du smartphone de la marque sud-coréenne. Il embarque un somptueux écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Vous allez littéralement en prendre plein les yeux grâce à cette dalle. Les performances fournies par le processeur Snapdragon 865 (compatible 5G) sont extrêmement solides. Le mobile profite aussi de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Le Galaxy S20 FE tiendra son rang sur toutes les tâches.