Préparez les Soldes avec les cartes cadeaux Cdiscount !

C'est une offre qui séduit de nombreux acheteurs à chaque fois qu'elle est disponible. Et encore plus à l'approche des soldes. Cdiscount vous propose de faire l'acquisition d'une e-carte cadeau d'une valeur de 150€ pour seulement 130€ . Pour ça il faut l'ajouter au panier et utiliser le code CKDO20 au moment de payer pour ne sortir que 130€.

Suite à ça vous recevrez le code de votre e-carte cadeau d'une valeur de 150€ dans votre boîte mail. Et vous pourrez l'utiliser sur le Cdiscount à partir du 12 janvier 2022 8h du matin jusqu'au 31 mars 2022 afin de faire vos achats. Ce qui concorde justement avec le début des soldes.