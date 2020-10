L'excellente tablette tactile Samsung Galaxy Tab A de retour à prix cassé

Nous sommes chez Cdiscount dès ce lundi pour profiter de cette réduction. L'e-commerçant bordelais effectuera l'envoi en suivi contre 12€ supplémentaires. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (6 jours offerts puis 29€/an) obtiendront 5% du montant de leur commande dans leur cagnotte. Cette dernière est utilisable sur un prochain achat. Le paiement en quatre fois est d'actualité. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans sur ce produit.

La Samsung Galaxy Tab A est une tablette tactile pourvue d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. On appréciera notamment les bordures plus fines autour de la dalle. Ce modèle est équipé d'un processeur Exynos 7904 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go, le tout sous Android 9.0.

Les performances sont donc correctes pour réaliser des tâches simples avec une fluidité optimale. Quelques concessions sont tout de même de mise sur le rendu des jeux vidéo.