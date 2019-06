🔥 Bon plan : Pokemon let's go Evoli sur Switch à 35€ au lieu de 50€

Toujours en forme les Pokémons !

Il faut toujours les attraper

Tout d'abord, précisons quelques éléments au sujet de cette réduction mise en ligne par Cdiscount . En effet, pour faire baisser le prix, vous devrez entrer le code qui va suivre au moment de valider votre panier. Une réduction de -30% s'appliquera et vous avez jusqu'au 6 juin pour en profiter. Vous allez devoir faire vite ! Sans plus attendre, voici le code :Le jeu vidéoest disponible uniquement sur Nintendo Switch . Vous pourrez donc capturer les fameuses créatures grâce à un système similaire à celui de Pokémon Go sur mobile. Vous devrez donc lancer une Pokéball grâce aux commandes tactiles ou aux touches de la manette. Cependant, les combats sont toujours d'actualité avec des effets très réussis et des visuels extrêmement colorés.Bref, il s'agit d'un excellent opus adulé par la critique dans le monde entier. C'est une exclusivité incontournable de la Switch alors n'hésitez pas une seule seconde !