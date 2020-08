Soldes : une unité centrale Asus Gamer ROG avec une RTX 2060 à moins de 800€

Et comme si ça ne suffisait pas, Asus a ajouté un espace de stockage parfait pour un lancement rapide : avec 512 Go de disque dur SSD, toutes les applications, y compris les jeux, s'exécuteront plus vite.

L'ensemble est logé dans une tour à la forme et aux couleurs attractives. Exit le traditionnel boîtier monochrome : ici, on ose des courbes différentes et on leur ajoute de la couleur.