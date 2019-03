🔥 Soldes 2019 : 8 promos high tech à prix cassés ce week-end chez Cdiscount

Les soldes continuent chez Cdiscount : 8 offres à découvrir

Pack PS4 500 Go Noire + Kingdom Hearts 3 à 319,99€ au lieu de 349,99€

TV LED LG 55UK6200 UHD 4K 55" à 499,99€ au lieu de 799€

Samsung Galaxy Note 8 à 494,99€ au lieu de 1009€

PC Portable HP Stream 14" + Office 365 offert pendant 1 an à 199,99€ au lieu de 299,99€

iPad Retina 32Go (2018) + Smart Cover à 329€

Activeon Dx Caméra de Sport 1080 pixels à 14,24€ au lieu de 44,99€

Système de sonorisation portatif sur batterie ALESIS TAWIRELESS2 à 89,99€ au lieu de 199,99€

Carte graphique Asus AMD Radeon RX 580 + 3 jeux PC offerts à 259,99€ au lieu de 399,99€

C'est pourquoi la Team Clubic Bons Plans reste sur le qui-vive afin de traquer les meilleures offres possibles. Jour après jours, nos dénicheurs de bons plans scrutent attentivement les différentes promotions disponibles afin de vous communiquer ce qui se fait de mieux. Ils prennent aussi un soin tout particulier à vérifier les éventuels changements de prix afin de mettre à jour les offres existantes. Nous créons aussi régulièrement des sélections thématiques qui nous permettent de regrouper plusieurs offres sous une même bannière.Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser aux promotions made in Cdiscount. L'occasion pour nous de vous proposer huit offres qui nous paraissent parmi les plus intéressantes du site marchand en ce weekend.Chaque année, les soldes sont l'occasion de réaliser un paquet de bonnes affaires, surtout depuis que les enseignes majeures de la vente en ligne se sont jointe à la fête. Amazon, Rakuten et les autres possèdent en effet une force de frappe gigantesque qui leur permet de proposer des offres coup de poing inaccessibles aux structures les plus petites.Une politique particulièrement vraie dans le domaine de la high tech. Pour cette sélection spéciale Cdiscount, nous avons décidé de vous faire découvrir pas moins de huit offres sur différents produits, de la console de jeu au smartphone en passant par la tablette, à des prix qui nous ont paru très intéressants. Place aux offres !Et l'on commence avec une petite offre qui devrait faire grand plaisir à nos amis les gamers. En vous rendant chez Cdiscount, vous pourrez en effet découvrir un pack regroupant la Playstation 4 500 Go, une manette, ainsi que le troisième épisode de Kingdom Hearts, venant tout juste de sortir, pour 319,99 euros au lieu de 349,99 euros habituellement. Pour l'accompagner, vous pourrez opter pour l'écran LG 55 UK6200, un téléviseur 4K UHD disponible à 499,99 euros au liue de 799 euros.Si vous avez besoin d'un petit ordinateur portable pour vos travaux de bureautique, nous vous conseillons de jeter un œil au HP Stream 14 pouces, qui est actuellement soldé à 199,99 euros et livré avec Office 365 offert pendant un an. Enfin, pour en revenir à nos amis joueurs, mais cette fois-ci sur PC, pourquoi ne pas s'offrir une petite Radeon RX580 à 259,99 euros au lieu de 399,99 euros ? Si vous profitez de cette offre maintenant, vous pourrez obtenir jusqu'à 3 jeux PC gratuitement (Resident Evil 2, The Division 2 et Devil May Cry 5).