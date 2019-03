🔥 Soldes 2019 : 7 promos High-Tech à prix cassés chez Cdiscount

Cdiscount fait ses soldes : sept produits à découvrir sans plus attendre

Samsung Galaxy Note 8 à 599€ au lieu de 1009€

APPLE iPhone SE Or 128 Go à 279€ au lieu de 479€

Aspirateur robot laveur ONE Aqua 210à 169,99€ au lieu de 299,99€

Activeon Dx Caméra de Sport 1080 pixels à 14,24€ au lieu de 44,99€

SONY Xperia XA1 Plus à 198,99€ au lieu de 329,99€

TV LED LG 55UK6200 UHD 4K 55" à 499,99€ au lieu de 799€

ASUS E406MA-BV005TS + Office à 229,99€ au lieu de 369,99€

Heureusement pour vous, la Team Clubic Bons Plans veille au grain grâce à ses experts en... bons plans justement. Chaque jour, ils réunissent pour vous les meilleures offres du moment afin de vous les proposer au sein de la page qui leur est dédiée. Des offres que nous prenons le temps de vérifier très régulièrement pour éviter les mauvaises surprises.Nous réalisons aussi très régulièrement des sélections regroupées autour d'une thématique commune, et aujourd'hui nous avons décidé de vous faire découvrir sept produits soldés chez Cdiscount. Place aux offres !Acteur majeur de la vente en ligne en France, Cdiscount est une véritable machine de guerre qui propose en permanence des offres sur une ribambelle de produits de son catalogue. Pour les soldes hivernales, le site marchand a mis les petits paniers dans les grands a grand renforts de promotions en tous genre, en particulier sur les produits high tech, ce qui nous intéresse forcément chez Clubic.C'est pourquoi nous avons envoyé nos valeureux dénicheurs de bons plans écumer les linéaires virtuels de Cdiscount à la recherche des meilleures offres du moment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait preuve de zèle, puisqu'ils vous proposent pas moins de sept offres susceptibles de vous faire craquer.La première d'entre elle frappe très fort. Vous pourrez en effet découvrir le Samsung Galaxy Note 8 avec une réduction de près de 400 euros, ce qui le fera passer de 1009 à 599 euros. Une aubaine pour ceux qui souhaitent changer de mobile pour un terminal de qualité. Et si vous ne voulez pas vous ruiner, vous pourrez toujours opter pour un iPhone SE à 279 euros au lieu de 479 euros habituellement.Nous avons aussi sélectionné pour vous une très jolie offre sur la Smart TV 4K UHD LED LG 55UK6200, qui perd pour l'occasion près de 300 euros afin de tomber à 499,99 euros. Enfin, vous pourrez découvrir un petit ordinateur portable de chez ASUS, livré avec Microsoft Office pour 229 euros au lieu de 369,99 euros.