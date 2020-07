L'ordinateur gamer ROG GL10CS avec i5 et RTX 2060 soldé à 739,99€

Ce qui démarque le GL10CS mis au point par Republic of Gamers, c'est d'abord la carte graphique.

La NVIDIA RTX 2060 et ses 6 Go de mémoire dédiée sont capables de faire tourner tous les jeux les plus récents, même avec tous les paramètres graphiques activés. Pièce maîtresse de cet ordinateur gamer, elle s'accompagne de 8 Go de mémoire vive DDR4 afin d'offrir d'excellentes prestations.