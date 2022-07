La Huawei Watch GT 2 profite d'une belle promotion chez Boulanger

Il faut à présent donner quelques détails sur la montre connectée de Huawei, car celle-ci vaut clairement le coup d'oeil. Elle est d'abord remarquable par son endurance. Dans son format 46 mm, la Watch GT2 offre jusqu'à 2 semaines d'autonomie en veille, soit une durée de vie suffisante pour accompagner même de longs périples en extérieur.

Dans le même temps, elle dispose de toutes les fonctionnalités utiles aux activités les plus intenses. Son étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur lui permet de vous accompagner même pendant vos sorties aquatiques. Pour les fans de randonnée et d'autres types d'excursions, le GPS offre une géolocalisation plus précise. Avec cela, impossible de se perdre !

L'Huawei Watch GT2 est compatible Android et iOS. Grâce au bluetooth, elle pourra afficher les notifications de votre smartphone directement à votre poignet. Elle permet aussi de piloter votre musique et de trouver votre téléphone, même si ce dernier est en mode silence.