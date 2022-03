Bose Headphone 700 : l’un des meilleurs casques à réduction de bruit à prix cassé

Le Bose Headphones 700 est vraiment un excellent casque audio ! Et pour cause, celui-ci est prêt à vous accompagner toute la journée, que ce soit pour passer vos appels, grâce aux commandes tactiles et au micro intégrés, écouter vos sons favoris, et le tout, sans rater une conversation. Avec 11 niveaux de réduction active du bruit (ANC), Bose fait le maximum pour s'adapter à toutes les circonstances de votre environnement. C'est notamment idéal pour celles et ceux qui prennent les transports en commun, ou encore qui évoluent dans un contexte nécessitant de l'attention, par exemple à proximité d'une route.

Activez les modes bruit ambiant ou encore conversation pour rester au fait de ce qui se passe autour de vous, ou encore saluer un proche, sans avoir à retirer votre casque. Vous bénéficiez également de 20h d'autonomie, ce qui vous laisse largement plus d'une journée d'utilisation active, et la recharge se fait grâce au câble USB-C inclus. Vous avez oublié de le charger ? Récupérez 2h30 d'autonomie en seulement 15 min de charge !