Cet excellent Chromebook signé Acer est à seulement 329€

Ce Chromebook embarque donc un écran tactile 13,3 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. La surface d'affichage est relativement importante et vous permettra de regarder vos contenus dans les meilleures conditions possibles. La charnière de cette dalle est capable de pivoter à 360°. À l'intérieur de la machine, on retrouve un processeur Snapdragon SC7180 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire flash de 64 Go. Il ne faut ainsi pas espérer des performances renversantes puisque cet ordinateur est avant tout conçu pour faire de la bureautique et naviguer sur internet. Le système d'exploitation ChromeOS est logiquement de la partie.