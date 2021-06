Asus ZenBook Flip 13 OLED : l'ordinateur portable 2-en-1 sans compromis

L'Asus ZenBook Flip 13 OLED est aussi beau à l'extérieur que puissant à l'intérieur. L'appareil propose donc un écran OLED de 13,3 pouces Full HD pour une qualité d'image incomparable, des contrastes saisissants et un rendu colorimétrique tout simplement stupéfiant. L'appareil embarque en outre un processeur Ryzen 7 5800U et 16 Go de mémoire vive pour une utilisation fluide de toutes vos applications et de vos jeux. Le stockage est quant à lui de 512 Go via le disque SSD intégré.

Il propose également une connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-FI 6 pour des débits ultra-rapides.