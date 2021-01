Asus Zephyrus : le top des laptops gaming à prix cassé chez Boulanger

Cet Asus Zephyrus G14 vous permettra de jouer à vos jeux préférés à travers son écran 14" FHD 120 Hz, qui dispose de la fonctionnalité antireflets. La fluidité est au rendez-vous grâce à son processeur AMD Ryzen 7 4800HS cadencé à 2.9 GHz, 4.2 GHz en mode turbo, couplé à 16 Go de mémoire vive DDR4.

Quant aux graphismes, ils sont assurés par une puce NVIDIA GeForce RTX 2060 6Go GDDR6. Pour ce qui est du stockage, le Asus ROG Zephyrus G14 offre 512 Go de mémoire SSD. Et pour la connectique, il est équipé de deux ports USB 3.2 Gen 1 et deux ports USB 3.2 Gen 2 (type C).

Enfin, le tout ne pèse que 1.6 kg pour moins de 1.8 cm d'épaisseur, et dispose de 10 heures d'autonomie.