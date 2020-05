Le smartphone Xiaomi Mi Mix 3 (5G) à un prix imbattable

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Mi Mix 3 ?

Un design premium très réussi

Système de glissière costaud et original

De beaux progrès en photo, surtout de nuit

Utilisation fluide et performances au top

Un smartphone Xiaomi à écran coulissant

Une réduction supplémentaire avec ce code promo

Lors de notre test du Xiaomi Mi Mix 3 , nous n'avions pas manqué de souligner les nombreux atouts du smartphone. Car celui-ci ne manque pas d'attraits pour vous séduire. Il possède premièrement un écran de 6,39 pouces, d'une définition de 2340 x 1080 pixels (FHD+). Mais surtout, ce dispositif d'affichage possède une propriété originale : il peut coulisser, via unmagnétique, pour laisser apparaître deux capteurs photo, de 24 et 2 mégapixels. À l'arrière, on retrouve le même nombre de modules destinés aux prises de vue, chacun de 12 mégapixels.De plus, l'appareil présente de solides performances, grâce à son processeur Snapdragon 855 et ses 6 Go de RAM. Et, comme vous l'avez remarqué dès le titre, le smartphone est compatible avec la 5G. Vous ne pourrez pas immédiatement en profiter, les réseaux n'étant pas encore tout à fait prêts, mais une fois les offres lancées, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour bénéficier des débits les plus élevés.Si vous voulez commander le Xiaomi Mi Mix 3 au meilleur prix, le service Acheter sur Google représente la meilleure solution. Il permet en effet de comparer les offres des plus grandes sites e-commerce, afin de vous proposer le tarif le plus avantageux. Et vous n'avez besoin que de votre compte Google pour acheter votre futur smartphone !En l'occurrence, Acheter sur Google vous proposera le Mi Mix 3 vendu par Rue du Commerce, à seulement 329 €, au lieu de 749 € (prix conseillé) ! Une réduction déjà substantielle, mais le service va encore plus loin. En entrant le code « BIENVENUEMAI » au moment du règlement, vous bénéficierez en effet de 5 % de remise supplémentaire. Le smartphone de Xiaomi vous reviendra alors à seulement 312,55 € !Acheter sur Google et Xiaomi frappent un grand coup avec le Mi Mix 3 à moins de 315 €. Mais n'hésitez pas trop : le code promo n'est valable que jusqu'à la fin du mois.