Xiaomi Mi 9T Pro, une vraie bonne affaire avec cette ODR !

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Mi 9T Pro ?

Tout ce qui fait l excellence du Mi 9T

Des performances dingues

Toujours très endurant

Chauffe moins que le Mi 9T

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test du Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro sous la barre des 370 euros

Un smartphone qu'on ne présente plus

Écran : 6,39 pouces (19:9), AMOLED, définition de 2 340 x 1 080 pixels (403 ppi)

Processeur : Snapdragon 855 (7 nm), 8 cœurs jusqu'à 2,84 GHz

GPU : Adreno 640

Mémoire vive : 6 Go

Stockage interne : 64 Go

Batterie : 4 000 mAh, recharge rapide jusqu'à 27W.

Prise jack 3,5 mm

Appareil photo arrière : capteur 48 MP (f/1.8) de 1/2" + 13 MP (f/2.4) 1/3" grand-angle + 8 MP (f/2.4) 1/4" téléobjectif

Appareil photo avant : caméra Pop-up 20 mégapixels (f/2.2)

Port USB Type-C

Capteur d'empreintes

Double SIM

OS : Android 9.0 Pie + MIUI 10

C'est donc sur le site Cdiscount qu'il est possible de se procurer le Xiaomi Mi 9T Pro à moins de 370 euros.Commercialisé à 429 euros lors de sa sortie à l'été 2019, le smartphone disponible dans un coloris bleu ou rouge voit son prix diminuer à exactement 369 euros ; soit 30 euros de remise immédiate de le part du site marchand et 30 euros de réduction supplémentaire grâce à une ODR prenant fin le 30 juin 2020. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison gratuite à domicile et pour les clients et membres CDAV Pour rappel ou si vous ne connaissez pas Xiaomi Mi 9T Pro, voici sa fiche technique :Vous voulez en savoir davantage sur le smartphone ? Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre article associé au test du Xiaomi Mi 9T Pro qui a eu la belle note de 4,5/5 de la part de la rédaction Clubic.