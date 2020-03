Bon plan Xiaomi : code promo sur le Redmi Note 7

Le Redmi Note 7 de Xiaomi en promo sur Acheter sur Google

Tout ce qu'il faut savoir sur le Redmi Note 7

On vous invite donc à prendre la direction de la plateforme Acheter sur Google qui propose à ses membres le Redmi Note 7 en promotion, par l'intermédiaire du vendeur Carrefour.Affiché initialement à 159,99 euros, le smartphone de Xiaomi voit son prix baisser à 143,99 euros. Cette baisse de prix se fait par le code promotionnelqui est à cocher au cours de l'étape du panier. Le coupon de réduction est valable jusqu'au vendredi 20 mars 2020 inclus.À propos de la livraison, les frais de port sont gratuits pour une livraison du produit en magasin Carrefour.Débloqué et compatible tous opérateurs, le Redmi Note 7 du constructeur chinois Xiaomi dispose notamment d'un écran tactile FHD+ de 6,3 pouces (résolution 1080 x 2340 pixels) avec un verre Corning Gorilla Glass 5, du système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie (avec une surcouche MIUI10), du processeur Qualcomm Snapdragon 660 octo-core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go de ROM et d'une batterie de 4000 mAh.Concernant la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48MP + 5MP dual pixel (avec Intelligence Artificielle) et un capteur frontal de 13MP.Vous voulez en savoir plus sur le téléphone ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 7 qui a obtenu la belle note de 4 sur 5 de la part de la rédaction Clubic.