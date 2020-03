Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro à prix record

Acheter sur Google : baisse de prix pour la Mi Electric Scooter M365 Pro de Xiaomi

Autonomie jusqu'a 45 km

Alors que le gyropode Xiaomi Mi Ninebot S est passé sous la barre des 140 euros , la Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro fait également l'objet d'une baisse de prix intéressante sur la plateforme Acheter sur Google.Affichée en temps normal à 499 euros, la trottinette électrique du constructeur chinois disponible dans un coloris noir voit son prix diminuer à 419 euros par l'intermédiaire du vendeur Darty. La remise de 80 euros se fait en deux fois : une première réduction 50 euros de la part du site marchand et une rabais supplémentaire de 30 euros avec le code. Le coupon doit être coché pendant l'étape du panier et est valable jusqu'au mardi 10 mars 2020 inclus.Pour information, si vous souhaitez éviter de payer des éventuels frais de port, il est préférable de choisir la livraison gratuite en magasin Darty.La grande soeur de la M365 est idéale pour circuler dans les grandes villes de l'Hexagone.Concernant ses caractéristiques, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro est notamment dotée d'une batterie 12800 mAh qui lui permet d'avoir autonomie pouvant aller jusqu'à 45 kilomètres (pour un temps de charge compris entre 8 et 9 heures). Elle est équipée de phares ultra-lumineux à l'avant et feux arrière rouges et de pneus avant et arrière en caoutchouc gonflable de 8.5 pouces.D'un poids de 14,2 kilos, la M365 Pro supporte une charge maximale de 100 kilos. Enfin, elle dispose d'une vitesse maximale de 25 km/h (mode sport), de 20 km/h (mode standard) et de 15 km/h (mode éco).Vous souhaitez en savoir plus sur la trottinette ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test de la Mi Electric Scooter Pro