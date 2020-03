Le Xiaomi Mi Ninebot S, meilleure alternative face aux trotinettes électriques ?

Google Shopping : chute de prix pour le Xiaomi Mi Ninebot S

Autonomie de 22 km

Depuis quelques années, la trottinette électrique est devenue le moyen de transport le plus utilisé dans les grandes villes. Des alternatives à la trottinette ont également vu le jour, comme le gyropode par exemple.Jusqu'au mardi 10 mars 2020 inclus, vous avez la possibilité de vous procurer en promotion le Xiaomi Mi Ninebot S sur Google Shopping, par l'intermédiaire du vendeur Carrefour. Affiché en temps normal 349,99 euros, le gyropode du constructeur chinois disponible dans un coloris noir voit son prix chuter à 139,99 euros ; soit 180 euros de remise immédiate et 30 euros de réduction supplémentaire avec le code MARS20. Ce coupon est à cocher lors de l'étape du panier.Quant à la livraison, elle est offerte si le retrait gratuit du produit en magasin Carrefour est choisi.Idéal pour les personnes âgées entre 16 et 50 ans (tranche d'âge recommandée), le gyropode Xiaomi Mi Ninebot S peut atteindre une vitesse maximale de 16 km/h.Il dispose d'une puissance nominale de 2 x 350 W, d'une autonomie de 22 km (pour un temps de charge de 4 heures) et de deux pneus de 10,5 pouces chacun. Certifié IP54, l'appareil est équipé de feux avant et arrière (indispensable pour circuler durant la nuit) et d'un éclairage LED personnalisablePesant 12,8 kilos, le Xiaomi Mi Ninebot S peut supporter une charge maximale de 85 kilos. Enfin, la taille requise de la personne est estimée entre 120 et 200 cm.