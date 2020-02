Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go descend sous la barre des 250€

Voir tous les bons plans des Soldes d'hiver chez Rue du Commerce

Le Redmi Note 8 Pro à 249 euros (voire moins) chez Rue du Commerce

Les caractéristiques du smartphone

Voici donc une bonne affaire pour ceux et celles qui souhaitent acquérir le Redmi Note 8 Pro . Comme évoqué en en-tête, il s'agit de la version 128 Go du smartphone qui est concernée par la promotion.Alors qu'il est normalement vendu au prix de vente conseillé de 279 euros, le téléphone du constructeur chinois bénéficie d'une remise immédiate de 30 euros de la part de Rue du Commerce. On peut alors se procurer le smartphone à 249 euros. Mais ce n'est pas tout ! À l'aide du code LAST5 (à saisir lors de l'étape du panier), le Redmi Note 8 Pro descend à 236,55 euros. Le coupon de réduction est valable uniquement aujourd'hui, jusqu'à 16 heures précises.Sorti à l'automne 2019, le Redmi Note 8 Pro est un smartphone doté d'un écran tactile de 6.53 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340px), d'une mémoire vive de 6 Go, d'un processeur Mediatek Helio G90T (12nm) (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) et d'une batterie de 4500 mAh ; le tout tournant sous le système d'exploitation Android.Côté APN, on retrouve notamment un système de 4 caméras haute résolution : un principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un troisième de 2 MP pour la macro et un dernier de 2MP pour le mode portrait.Enfin, pour la connectique, le lecteur d'empreintes digitales, le port USB Type-C, le Bluetooth 5.0, le WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) et la technologie NFC sont de la partie.Pour en savoir davantage sur le produit, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test du Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui a eu la belle note de 4,5 sur 5 de la part de la rédaction Clubic.