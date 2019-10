🔥 Gearbest : notre sélection de produits Xiaomi à petit prix

À lire aussi : Smartphone à moins de 200€, notre comparatif

On commence cette sélection avec le Xiaomi Redmi Note 8 actuellement en vente flash pour le prix de 183€. Le smartphone est équipé d'un processeur 665 composé de 8 cores fonctionnant à 2 GHz. Ce SOC est secondé de 4 Go de RAM, lui assurant de faire tourner n'importe quelle application sans broncher. Côté écran, le Redmi Note 8 est doté d'une dalle LCD 6,3" d'une résolution de 2340 x 1080 pixels. Concernant l'appareil photo, le smartphone dispose d'un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels qui permet d'aller de la macro jusqu'à ultra grand-angle, et d'un capteur frontal de 13 Mégapixels.En somme, le Xiaomi Redmi Note 8 est un excellent smartphone milieu de gamme.Passons ensuite aux Xiaomi AirDots. Habituellement vendue aux alentours des 30€, la paire d'écouteurs sans-fil voit son prix baisser à 15,99€ grâce au code GBREDMI189 ! Les Xiaomi AirDots disposent d'une autonomie de 4 heures en utilisation. Le boîtier de rechargement inclus de 300mAh permet de pousser cette autonomie jusqu'à 12 heures. Dotés de la technologie Bluetooth 5.0, les écouteurs mesurent 6.20 x 4.00 x 2.72 cm pour un poids de 40 grammes.Avec des écouteurs aussi légers et compacts, vous pourrez profiter de vos musiques préférées sans encombre dans toutes vos activités ! Que cela soit du sport, au bureau ou dans les transports en commun.Terminons notre sélection de produits Xiaomi à petit prix avec le Xiaomi Mi Band 4. Le bracelet connecté dispose d'un écran AMOLED de 0.95 pouce avec une définition de 240 x 120 pixels. La connexion du Mi Band 4 s'effectue à l'aide d'une connexion Bluetooth 5.0 à votre smartphone, assurant au bracelet une liaison très stable. Niveau autonomie, sa batterie de 135 mAh permet au bracelet de rester allumé pendant plus de 20 jours.Le Mi Band 4 vous suivra au quotidien dans l'ensemble de vos activités, que vous fassiez du vélo, de la musculation et même de la natation (jusqu'à une profondeur de 50 mètres) Son cardiofréquencemètre vous permet de toujours avoir un oeil sur votre fréquence cardiaque, ainsi que sur la qualité de votre sommeil.L'ensemble des produits que nous vous avons présenté ci-dessus sont vendus par Gearbest. Le site ne présente aucun risque à l'achat grâce aux nombreux systèmes d'achats sécurisés développés par la marketplace. Bien que très rare, gardez toujours en tête que comme l'expédition des produits commandés se font en chine. Ainsi, il n'est pas impossible de devoir payer des frais de douanes à la réception de votre colis.