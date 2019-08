🔥 Le smartphone Xiaomi Mi 9 64 Go descend à 305€ au lieu de 499€

Le meilleur des Xiaomi en promo

Nous pouvons tous remercier GearBest pour cette belle réduction. Cependant, il ne va pas falloir trop tarder car cette vente flash se terminera le 23 août à midi, heure de Paris. Il vous reste donc quelques heures pour en profiter. Comme d'habitude, la livraison est gratuite vers la France. Comptez tout de même entre 12 et 25 jours avant de recevoir votre commande à domicile. La patience sera donc de mise mais à un tel prix, nous pouvons nous permettre de patienter un peu. Maintenant, passons à la suite !Leest un excellent smartphone sorti en février dernier sur notre territoire. En plus de sa belle robe bleue, ce modèle possède un écran Super Amoled avec une diagonale de 6.39 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 répond présent, tout comme 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La navigation sur l'interface MIUI est donc très fluide et les jeux profiteront d'un rendu impeccable. Vous pourrez faire tourner Fortnite et PUBG Mobile à fond !Pour les photos, un triple capteur 48 mégapixels + 16 mégapixels + 12 mégapixels est de la partie et vous permet de capturer des vidéos en 4K. En frontal, la caméra 20 mégapixels s'avère idéale pour prendre des selfies. Avec sa batterie 3300 mAh, lepeut tenir deux journées entières si vous ne poussez pas excessivement sur les jeux très gourmands en ressources. Une autonomie parfaite qui est magnifiée par une compatibilité avec la recharge rapide Quick Charge 4+. La recharge sans fil 20 W est aussi accessible.Cea toutes les qualités requises pour être incontournable. Son rapport qualité / prix est tout bonnement parfait. La smartphone brille particulièrement pour sa solidité comme sa légèreté mais aussi pour ses performances honorables et son triple capteur photo polyvalent. Un haut de gamme à un tarif imbattable !