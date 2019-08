🔥 Bon plan : les meilleurs codes promo Xiaomi chez Gearbest

Le Best des promos

Découvrez nos 4 produits Xiaomi à prix cassés !

Vous l'avez sans doute compris, nous allons faire un tour du côté de chez Gearbest pour découvrir ces réductions. Nous nous sommes focalisés sur la marquepour cette sélection. En effet, de nombreux articles de la firme chinoise affichent des prix cassés durant des ventes flash. Ainsi, il va falloir rapidement vous décider ! Avant de passer à la caisse, il y a quelques éléments à prendre en compte. Déjà, la livraison est offerte pour ces produits expédiés vers la France. Cependant, il sera parfois nécessaire de patienter pendant 50 jours (dans les cas les plus extrêmes) avant de recevoir un article. C'est le seul inconvénient avec Gearbest à l'heure actuelle.Dans cette sélection, vous trouverez deux smartphones, une paire d'écouteurs et une trottinette électrique. Pour deux de ces produits, des codes promo pourront être activés afin de faire chuter le prix. Nous préciserons cette information dans le descriptif de chaque article en provenance de. Maintenant que vous êtes au courant de toutes les modalités, il est temps de passer à notre liste des appareilsen promotion.Commençons par le. Il possède un écran 6.3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 660 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Une carte microSD peut être insérée afin de profiter de plus d'espace de stockage. Pour la partie photo, c'est un double capteur 48 mégapixels + 5 mégapixels qui répond présent à l'arrière. En frontal, un capteur 13 mégapixels vous permettra de capturer des selfies. La batterie 4000 mAh tient facilement plus d'une journée même si vous jouez régulièrement sur votre mobile. Ce milieu de gamme signéest ce qui se fait de mieux en la matière. Ses performances sont excellentes pour son tarif abordable et précisons aussi que son design est très réussi. Autre points forts, une autonomie solide et une interface très fluide. Un immanquable !Poursuivons avec le. Cette fois, nous vous fournissons un code que vous devrez utiliser au moment de valider votre panier sur Gearbest :. À présent, évoquons les caractéristiques techniques de ce mobile qui possède un écran 6.39 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 730 et il est équipé de 6 Go de RAM ainsi que d'une mémoire interne de 64 Go. À l'arrière, un triple capteur 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels est de la partie. À l'avant, un capteur de 20 mégapixels est à votre disposition. Pour ce qui est de la batterie 3900 mAh, elle offre une autonomie supérieure à deux journées entières pour une utilisation normale du mobile. Une fois de plus,délivre un smartphone de très bonne facture avec d'excellentes performances, un écran au top, une autonomie gargantuesque et un design agréable. Une valeur sûre !Quittons le monde des smartphones en passant aux. Un nouveau code est à votre disposition pour faire chuter le prix :. Vous pourrez relier les écouteurs à votre smartphone ou à votre tablette en passant par le Bluetooth 5.0. De quoi assurer une connexion des plus stables. Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, la technologie de réduction de bruit est de la partie. Vous pourrez donc vous isoler des bruits dérangeants de l'environnement qui vous entoure. La batterie offre une autonomie de 4 heures mais grâce au boîtier de charge, elle pourra dépasser les 12 heures. Enfin, ces écouteurs sont très légers et donc agréables à porter.Terminons cette sélection sur la. Cet exemplaire affiche une autonomie de 30 kilomètres pour une vitesse maximale de 25 km/h ou 18 km/h en mode "économie d'énergie". Elle embarque pas moins de six fonctions qui protégeront la trottinette face à la surcharge, les courts-circuits et même contre les décharges intempestives. Ce modèle peut aussi être utilisé de nuit grâce à ses phares ultra-lumineux d'une portée de 6 mètres. Des feux LED sont également positionnés à l'arrière. Enfin, cet exemplaire peut supporter une charge maximale de 100 kg etpromet une robustesse de chaque instant grâce à son armature en aluminium et à sa norme d'étanchéité IP54.N'hésitez pas à profiter de ces promotions dès maintenant. Ces ventes flash ne vont pas s'éterniser alors jetez-vous à l'eau !