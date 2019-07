🔥 Vente flash AliExpress : Xiaomi Airdots Pro à partir de 43,32€

Xiaomi Airdots Pro

À lire aussi : Ecouteurs bluetooth, notre comparatif

Vente flash AliExpress

Lesont un design qui ressemble beaucoup à un autre produit. Ne soyons pas dupes, le constructeur chinois s'est fortement inspiré pour le look de ses écouteurs des AirPods d'Apple, ces petits écouteurs blanc qui se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde.Si Xiaomi n'a pas fait preuve d'innovation pour l'esthétique de ses écouteurs, elle s'en distingue par les différents fonctionnalités et technologies qu'elle y a intégré. Les écouteurs bénéficient avant toute chose d'une réduction de bruit active.Cette dernière permet d'analyser le son environnant, comme les voix ou la circulation, et de les éliminer pour ne laisser que la musique passer à travers vos oreilles. Vos albums préférés en sortent sublimés.Lesprennent en charge la plupart des codecs audio utilisés à la fois par les smartphones et tablettes, mais également par les différents services de streaming. MP3, AAC et tous les formats les plus populaires sont compatibles, vous n'avez même pas à y penser. Et pour assurer une liaison sans latence de votre musique, les écouteurs sont équipés d'une puce Bluetooth 5.0.Pour contrôler votre smartphone sans le sortir de votre poche, là encore rien de plus. L'écouteur est équipé d'un contrôle tactile vous permettant de mettre en pause, de lire votre musique mais également de décrocher un appel ou de raccrocher. Et lorsque vous retirez un écouteur, la musique se coupe automatiquement. Pratique !Les AirDots Pro sont disponibles durant quelques jours sur AliExpress à un prix de 48,32€. Bénéficiez de 5€ supplémentaires grâce au code promo, ce qui fait passer le prix des écouteurs à seulement 43,32€.