100€ de réduction sur la tablette Samsung Galaxy Tab S4

Une vraie baisse de prix pour Samsung Galaxy Tab S4

Une championne de l'autonomie

Rendez-vous donc sur le site marchand Boulanger pour acheter la Samsung Galaxy Tab S4 en promotion.Alors qu'elle est normalement vendue à 599 euros, la tablette tactile voit son prix diminuer à exactement 499 euros ; soit une remise immédiate de 16% de la part de Boulanger. Mais ce n'est pas tout ! Grâce à une remise supplémentaire de 100 euros, le prix de de revient du produit est à 399 euros. Pour cela, il suffit d'ajouter le produit au panier pour bénéficier de ce rabais.À propos des frais de port, ces derniers sont offerts pour un retrait du produit en magasin ou pour une réception de la tablette à domicile.Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons aux caractéristiques principales de l'appareil.Fournie avec un stylet S Pen et disponible dans un jolis coloris noir, la Galaxy Tab S4 de Samsung est une tablette tactile équipée d'un écran Super AMOLED de 10,5 pouces (avec une résolution de 2560 x 1600 pixels compatible HDR), d'un processeur Quad Core, d'une mémoire vive de 4 Go et d'un espace de stockage de 64 Go (extensible à 400 Go par carte microSD) ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 13 MP et un capteur avant de 8 MP. D'un poids de 483 grammes, l'appareil dispose de haut-parleurs AKG et d'un microphone pour la partie audio. Enfin, la tablette est dotée d'un port USB 3.1 type C et d'une sortie casque (3,5 mm).