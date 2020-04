Smart TV Samsung : plus de 400€ remboursés sur cette TV QLED

Boulanger : une superbe Smart TV Samsung modèle 2020 sous les 1000 euros

Un processeur ultra-puissant intégrant une IA

La Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur le site Boulanger où il est possible de se procurer une superbe Smart TV Samsung modèle 2020 sous les 1000 euros.Affichée à 1390 euros en temps normal, la TV QLED QE49Q80T du constructeur coréen voit son prix chuter à 960 euros. Les 430 euros d'économies se font par l'intermédiaire d'une remise de 130 euros (10 euros par tranche de 100 euros) et d'une réduction de 300 euros via une offre de remboursement qui est consultable en cliquant ici . Cette ODR est valable jusqu'au 23 juin 2020.À noter que l'opération "10€ de remise immédiate par tranche de 100€ d'achat" par Boulanger prend fin ce lundi 27 avril 2020.Dévoilé en même temps que d'autres téléviseurs au cours du dernier Samsung European Forum , le Samsung QLED 49Q80T est notamment équipé d'un écran 4K UHD de 49 pouces (diagonale de 123 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) à rétro-éclairage Direct LED et d'un processeur ultra-puissant (intégrant une Intelligence Artificielle) baptisé le Quantum Processor.Equipé de 4 haut-parleurs intégrés, le téléviseur est compatible HDR+ ; ce qui lui permet d'atteindre un pic de luminosité jusqu'à 1500 nits.Côté connectique, on retrouve 4 ports HDMI 2.0, 1 sortie optique, 2 ports USB, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet.Grâce à l'intégration du Wifi et surtout de la technologie Smart TV, l'appareil vous permet d'installer une multitude d'applications comme myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Spotify.