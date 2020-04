Le Samsung Galaxy A51 à prix choc avec ce nouveau code promo

Pourquoi Clubic recommande le Samsung Galaxy A51 ?

Grâce à la plateforme Acheter sur Google, vous avez l'occasion de faire quelques économies sur l'achat du Galaxy A51.Par le biais du vendeur Boulanger, le superbe smartphone du géant est au tarif promotionnel de 269,10 euros au lieu de 299 euros.Afin de bénéficier des 10% de remise, il faut cocher le code AVRIL1 lors de l'étape du panier. Cette réduction est valable jusqu'au dimanche 26 avril 2020 inclus.Concernant la livraison, celle-ci se fera gratuitement en magasin Boulanger et en raison des conditions actuelles liés à la crise sanitaire, les délais d'expédition pourraient être prolongés.Le Galaxy A51 de Samsung disponible dans un coloris noir est équipé d'un écran Super AMOLED Plus de 6,5 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Samsung Exynos 9611 (10 nm), d'une mémoire vive de 4 Go, d'un stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD) et d'une batterie de 4 000 mAh (compatible recharge rapide). Le tout tourne sous Android 10 + OneUI 2.0.Pour la partie APN, on retrouve une caméra dorsale comprenant un capteur de 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP et une caméra frontale contenant un capteur de 32 MP.Côté connectique, le port USB-C, le lecteur d'empreintes, le Wifi, le Bluetooth 5.0 et le NFC sont principalement de la partie.Pour plus d'informations sur le smartphone, vous pouvez toujours jeter un coup d'oeil sur notre article associé au test du Samsung Galaxy A51