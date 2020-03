Le Samsung Galaxy Note 10 lite 128 Go est actuellement en promotion

Samsung Note 10 Lite : une bonne note à tous les niveaux

Un smartphone Samsung fait pour dure

Vous devrez passer par le programme « Acheter sur Google » pour profiter de cette belle réduction. C'est ensuite Boulanger qui se chargera de vendre et d'expédier votre commande. La livraison à domicile est assurée gratuitement, tout comme le retour possible dans un délai de 15 jours si le mobile ne répond pas à vos attentes. Il n'y a pas grand chose à ajouter, alors passons tout de suite aux spécificités techniques du smartphone.Le Samsung Galaxy Note 10 Lite dispose d'un écran de 6.7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Cette dalle AMOLED est parfaitement contrastée et la luminosité est maximale. Ce mobile de la marque sud-coréenne embarque également un processeur Exynos 9810 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. La configuration est idéale pour lancer plusieurs applications simultanément mais aussi pour jouer. Notez tout de même qu'il faudra faire quelques sacrifices sur les jeux en 3D les plus gourmands en ressources. Mais dans l'ensemble, les caractéristiques sont très convaincantes.Passons maintenant à la partie consacrée aux photos. En effet, le Galaxy Note 10 Lite est pourvu de trois capteurs de 12 mégapixels chacun dans son dos. Vous pourrez ainsi capturer des vidéos en 4K-60fps. En frontal, c'est un dernier module de 32 mégapixels qui s'occupera de vos selfies. Le rendu est des plus réussis. Enfin, la batterie 4500 mAh vous permettra de profiter de votre smartphone sur environ deux journées et demi avant l'inévitable recharge. Cette dernière s'effectuera via le chargeur 25W inclus. L'endurance est tout simplement monstrueuse.Ce Samsung Galaxy Note 10 Lite affiche un rapport qualité-prix absolument optimal. Il est à la fois polyvalent en photo, endurant et dispose d'un très bon écran. Une promotion à ne surtout pas rater !