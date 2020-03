Chute de prix sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite chez Boulanger

Boulanger : promotion sur le Galaxy Note 10 Lite

Les points forts du téléphone

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à prendre la direction du site Boulanger pour acheter en promotion le Galaxy Note 10 Lite.L'excellent smartphone du géant Samsung est au tarif promotionnel de 499 euros ; soit 110 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.Avec le contexte actuel lié à l'épidémie de coronavirus, il est fortement conseillé de privilégier la livraison du produit à domicile. Officialisé en même temps que le S10 Lite au début de l'année 2020, le Galaxy Note 10 Lite est disponible en trois coloris dans le cadre de la promotion : noir, rouge et argenté.Le smartphone fourni avec un stylet est doté d'un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces (avec une résolution 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9810, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par microSDXC) et d'une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide ; le tout tournant sous Android 10.Pour la photo, on retrouve essentiellement un triple capteur photo (12 MP + 12 MP + 12 MP) et un capteur secondaire de 32 MP.Enfin, la connexion USB Type C, le Bluetooth 5.0, la norme WiFi 802.11 a/b/g/n/ac et la technologie NFC font partie de la connectique du smartphone.