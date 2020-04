OnePlus 8 et 8 Pro : où dénicher au meilleur prix le dernier smartphone OnePlus ?

Où acheter le OnePlus 8 et 8 Pro ?

Le OnePlus 8 disponible dès 699€

Le OnePlus 8 Pro disponible dès 899€

Le OnePlus 8 Pro, le nouveau flagship haut de gamme

Pourquoi Clubic recommande le One Plus 8 Pro ?

Design et finitions exemplaires

Le superbe écran 120 Hz

Des performances au sommet

La recharge sans fil 30W

5G, WiFI 6 et étanche

Excellente autonomie

Un très bon appareil photo

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test du OnePlus 8 Pro

Nous n'avons plus que quelques jours à patienter avant la sortie de la gamme OnePlus 8 . En effet, les deux smartphones de la marque chinoise arriveront le 21 avril prochain. Il est donc encore temps d'effectuer une précommande afin d'éviter de tomber sur une rupture de stock. Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons vous indiquer les meilleures adresses pour acheter les OnePlus 8 et 8 Pro ainsi que leurs caractéristiques techniques.Plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne se chargent de commercialiser les smartphones en question. De grandes enseignes comme Amazon, la Fnac et Darty sont de la partie pour ces précommandes.Dans sa version 128 Go, le OnePlus 8 est disponible chez Amazon, Fnac et Darty à partir de 699€.La version pro du OnePlus 8 est accessible quant à elle à partir de 899€. Vous pourrez précommander votre smartphone chez Amazon, Fnac et Darty.La rédaction de Clubic a pu poser ses mains sur le OnePlus 8 Pro quelques jours avant sa sortie. Ce qui est certain, c'est que le nouveau mobile de firme chinoise regorge de qualités.Son design comme ses finitions sont impeccables, son autonomie de deux journées complètes est impressionnantes (sans oublier la recharge sans fil 30W) et des fonctionnalités essentielles comme la 5G, le Wi-Fi 6 ou encore l'étanchéité sont de la partie.Mais ce que nous attendons tous d'un smartphone haut de gamme, ce sont des performances de haute volée. Déjà, son écran AMOLED 6.78 pouces, avec une définition QHD+ et compatible HDR 10+, est une vraie merveille. Vous pourrez aussi lancer toutes les applications et jeux disponibles grâce au processeur Snapdragon 865 et aux 12 Go de RAM embarqués. De son côté, le stockage sera de 128 ou 256 Go selon la version que vous choisirez. Enfin, la partie réservée aux photos est assurée par quatre capteurs 48 Mpx + 48 Mpx ultra grand-angle + 8 Mpx téléphoto + 5 Mpx « Filtres de couleurs » à l'arrière. En frontal, c'est un dernier capteur 16 Mpx qui répond présent.Bref, la gamme OnePlus 8 dispose d'un rapport qualité-prix parfait. Ces deux smartphones sont extrêmement puissants et seront les nouvelles références en terme de performances pour les mois qui viennent. Votre futur smartphone n'attend plus que vous.