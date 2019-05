🔥 Où acheter le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro au meilleur prix ?

Ouverture dans commandes dans quelques heures !

Oneplus 7 : une génération qui frise l'excellence

A moins d'avoir vécu dans une caverne ces dernières semaines, vous n'avez pas pu passer à côté de la présentation officielle des nouveaux smartphones de chezQu'elle est loin l'époque où il fallait un code pour accéder aux commandes des smartphones Oneplus. Tant mieux ! Dès, vous pourrez acheter le précieux appareil sur le magasin en ligne officiel de la marque.Leest ainsi affiché à partir depour le modèle 8 Go/128 Go.Si vous souhaitez avoir tous détails au sujet de ce smartphone, nous vous invitons à lire le test complet du OnePlus 7 Pro réalisé par le rédac' Clubic.Il faudra être un peu plus patient si vous visez le. Ce dernier ne sera en effet disponible que le 5 juin pour la somme de. Oneplus désire probablement mettre en avant son modèle Pro avant tout.Ne tardez donc pas si vous voulez être parmi les premiers à mettre les mains sur ces nouveaux smartphones qui ont tout pour écraser - une fois de plus - la concurrence !Contrairement aux autres années, le constructeur chinois a présenté deux terminaux sous Android.Le premier est une évolution technique légère du Oneplus 6T de 2018. Lereprend donc le design de son prédécesseur avec un écran de 6.41” AMOLED muni d'une encoche en forme de goutte. Le SoC passe bien entendu sur la nouvelle génération de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 855, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.0. La vitesse d'exécution est donc le gros point fort du smartphone.La - bonne - surprise de cette année provient surtout du. Ce modèle résolument tourné vers le haut de gamme cherche l'originalité en optant pour une caméra pop-up. Ce système permet ainsi d'éliminer l'encoche ou tout autre perçage dans l'écran. Résultat : la dalle de 6.67” du OP7 Pro est l'une des plus belles à l'heure actuelle.Bien entendu, Oneplus ne fait aucune concession sur la puissance. Le smartphone utilise ainsi un SoC Snapdragon 855 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0. Le tout fonctionne avec la surcouche Android OxygenOS. C'est beau, c'est fluide : en bref, c'est le top !