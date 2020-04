Le Huawei P30 lite profite d'une belle chute de prix avec ce code promo

Pourquoi Clubic recommande le Huawei P30 lite ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

Des photos détaillées

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test du Huawei P30 lite

Le Huawei P30 Lite à moins de 225 euros !

Un smartphone avec de vrais points forts

Vous avez jusqu'au dimanche 26 avril 2020 inclus pour acheter le Huawei P30 Lite à moins de 225 euros sur la plateforme Acheter sur Google, par l'intermédiaire du vendeur Darty.Alors qu'il est vendu en temps normal à 299 euros, le très bon smartphone voit son prix baisser à exactement 224,10 euros ; soit 50 euros de remise immédiate et 10% de réduction supplémentaire grâce au code AVRIL1. Ce coupon doit être coché lors de l'étape du panier.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont gratuits si le retrait du produit se fait en magasin Darty.Disponible dans un coloris bleu, le P30 Lite est un smartphone doté d'un écran tactile de 6,15 pouces (résolution de 2312 x 1080 pixels), d'un processeur Hi-Silicon 710, d'une capacité de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via le port micro SD), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'une batterie de 3340 mAh. Le téléphone tourne sous le système d'exploitation mobile Android 9 Pie.Pour la photo, on retrouvera notamment une triple caméra avec un capteur principal de 48 MP.L'appareil est fourni avec un chargeur/câble USB, un kit mains libres, un guide de démarrage rapide, un outil d'éjection de la carte SIM et une carte de garantie.Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article associé au test du Huawei P30 Lite