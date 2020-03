Code promo sur le pack Huawei Watch GT 2 + écouteurs Freelace

10 % de rabais en plus

Une montre connectée qui ne compte pas les heures

Avec « Acheter sur Google », vous avez accès aux meilleures offres du web. Le service agit en effet comme un comparateur efficace, pour vous proposer les meilleurs prix. Mais dans la myriade de produits disponibles, comment s'y retrouver ? La team Clubic Bons Plans vous facilite le travail, en retenant pour vous les meilleures affaires du moment.C'est le cas avec le pack Huawei Watch GT 2 + écouteurs Freelace. L'offre la moins chère trouvée par Google correspond à celle affichée par le site Boulanger, à 219 €, avec livraison gratuite. Mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire en commandant via « Acheter sur Google ». En entrant le code promo, votre commande verra son prix chuter de 10 %, jusqu'à seulement 197,10 € ! Mais n'hésitez pas trop longtemps : le code n'est valable que jusqu'au 20 mars 2020, à 23h59.À moins de 200 euros, vous pouvez donc faire l'acquisition d'une montre connectée signée Huawei. La Watch GT 2 pourra alors vous accompagner au quotidien, par exemple pour suivre votre activité physique. Car l'appareil comprend plusieurs capteurs, du cardiofréquencemètre au GPS, en passant par l'accéléromètre. Il est également muni d'un micro et d'un haut-parleur, pour vous permettre de passer des appels, lorsqu'il est associé à un smartphone (Android ou iOS).Côté autonomie, la batterie du dispositif permet de tenir jusqu'à deux semaines ! Il s'agit bien sûr d'une durée maximale, en utilisation standard, mais qui reste très satisfaisante. Par ailleurs, une charge complète permet de passer des appels durant dix heures, ce qui laisse du temps pour converser avec ses proches.Enfin, notons que la montre connectée est, de surcroît, fournie avec une paire d'écouteurs Freelace. Ces derniers sont sans fil et peuvent s'appairer à un smartphone ou un ordinateur via Bluetooth. Vous avez ainsi la possibilité d'effectuer quelques pas de danse, tout en écoutant votre musique préférée, pendant des heures (jusqu'à 18 heures d'autonomie).Ce pack Huawei constitue un véritable appel à adopter les objets connectés, avec une montre Watch GT 2 et des écouteurs sans fil. Si vous vous sentez prêt(e) à succomber, passez par « Acheter sur Google » pour bénéficier du meilleur prix.