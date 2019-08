🔥Bon plan : 38% de réduction sur le smartphone Huawei Mate 20 Noir

Le Huawei Mate 20 en promo chez Boulanger

Une autonomie illimitée

Ce smartphone est l'un des plus performants de la marque. Son design absolument complet vous met dans la paume un bijou de technologie. La coque en métal est sublimée par l'écran immense qui n'est entamé que par l'appareil photo selfie à l'avant. Le capteur d'empreinte se situe au dos du smartphone, sous l'appareil photo Leica aux trois capteurs. Les finitions ne sont surpassées que par la beauté de l'écran Fullview immense. Ce dernier est FullHD+ (1080p): les couleurs et le contraste ultra travaillés donne une netteté et une précision sans pareils au contenu visuel.Le stockage est plutôt conséquent avec 128Go de mémoire qui seront potentiellement rallongés par une carte nano SD que vous pouvez rajouter. La RAM de 4Go et le processeur Kirin 980 7nm garantissent des performances fluides et vraiment rapides. Bref, un smartphone qui cumule les avantages et garantit les performances haute qualité!La batterie 4000mAh promet le meilleur de l'autonomie. En effet, même avec une utilisation soutenue, la batterie du Mate 20 tiendra plusieurs jours. Et pour la recharge, vous bénéficiez du système Quickcharge qui permet de refaire le plein en un temps record. En moins de 30 minutes, la batterie est déjà rechargée de moitié.Sous Android 9.0 Pie associé à EMUI 9.0, le Huawei Mate 20 vous permet de personnaliser toutes vos interfaces. Cette fonction est particulièrement utile car ce smartphone ne possède aucun bouton: vous pourrez donc choisir quel mouvement du doigt est associé a quelle outil de navigation. Par défaut, vous aurez une barre classique en bas de l'écran. Vous pouvez bien évidemment personaliser les menus déroulants avec les widgets de votre choix.Ce smartphone qui combine le meilleur des nouvelles technologies est en promo en ce moment chez Boulanger. C'est le moment d'en profiter !