Ecouteurs sans fil haut de gamme : les JBL Live 300TWS sont en baisse de prix sur Amazon

Les Live 300TWS de JBL sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui ont la particularité d'être discrets et légers. En effet, les accessoires affichent des dimensions de 10 x 4.6 x 16 cm et un poids de 66 grammes seulement.

Au niveau de ses principales caractéristiques, la paire d'écouteurs dispose du Bluetooth ; ce qui lui permet d'être appairée avec un smartphone, une tablette ou tout autre appareil équipé de la technologie sans fil. Les JBL Live 300TWS sont aussi compatibles avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa.

Les futurs acquéreurs des écouteurs bénéficieront de 6 heures d'autonomie en une seule charge et de 14 heures d'écoute supplémentaires grâce au boitier de charge fourni. Pour information, une heure d'écoute est récupérée en un temps de chargement de 10 minutes.

Enfin, les écouteurs sont livrés avec 6 embouts (tailles S, M et L), 8 extensions à ailettes (tailles XS, S, M ET L) et un câble de recharge.